Quinze visites guiades al patrimoni de la vinya i el vi

El Bages té una llarga història relacionada amb la vinya i el vi, amb el treball de la terra, amb l'arquitectura del paisatge estructurat a través de la pedra seca, i una història que ha forjat el caràcter de la gent i que forma part de la identitat col·lectiva. Aquest cap de setmana de la Festa de la Verema es podrà conèixer de prop el patrimoni vitivinícola de la comarca. Els visitants podran escollir una de les quinze rutes que s'han programat per posar en valor el llegat històric i fomentar la cultura del vi i el turisme local. Les visites seran en grups reduïts pel protocol de la covid-19. Cal fer reserva prèvia a festaveremabages.cat, on també es poden consultar horaris i preus.

1. Ruta de la pedra seca. Artés

Itinerari comentat pel voltant del poble que permet observar diferents elements lligats al patrimoni vitícola i la construcció en pedra seca: conjunts de feixes, barraques, canalitzacions, dipòsits...

2. Cellers de cal Verdaguer. Avinyó

La masia de cal Verdaguer, construïda l'any 1670, era la casa pairal d'uns terratinents d'Avinyó. Hi havia molts parcers que treballaven als seus camps i vinyes. El celler va anar creixent amb els anys, format per diverses estances on hi ha 13 tines i 46 botes que podien emmagatzemar fins a 1.167 cargues de vi.

3. El Putxot i la barraca del Guenyo. Castellnou de Bages

El conjunt de deu cases arrenglerades en un carrer és l'exemple de la importància de la vinya en aquestes terres. Del segle XVII a principi del XX va ser un important centre d'activitat vitivinícola. A més de les cases, en destaquen les tines, els cellers i la barraca de vinya del Gue-nyo, de dimensions excepcionals.

4. Trull vinícola medieval amb premsa de biga. Fals (Fonollosa)

Visita al jaciment arqueològic del Pla de Mallorca, on hi ha les restes d'un edifici medieval associat a la producció de vi. Al costat, s'han trobat les restes d'una premsa de vi amb torre de contrapès.

5. Recuperació de vinya antiga a la Torre Lluvià. Manresa

Un recorregut per la vinya permet repassar la història de la vinya i el vi al Bages fins a arribar al projecte compartit de recuperació de varietats antigues de la Torre Lluvià, a Manresa. Una iniciativa que ha de contribuir a la recuperació de la biodiversitat, els sabors i la identitat vinculada a la terra, la història i la cultura. Es tracta d'una vinya a recer de l'edifici modernista de la Torre Lluvià i envoltada d'un paisatge amb les muntanyes de Montserrat al fons.

6. La Casa de la Culla. Manresa

Visita guiada a la masia vitivinícola de la Culla que dona l'oportunitat de passejar-se per la primera planta i descobrir diferents racons i històries d'aquesta masia manresana. I en especial, aquells que tenen relació amb l'elaboració del vi.

7. Recorregut de la pedra seca. Monistrol de Calders

Recorregut dissenyat per poder veure diferents construccions i usos de la pedra seca: barraques de vinya, marges, cups? També es pot veure el dolmen del Pla de Trullars.

8. Les pedres que parlen al pla de Sant Pere de les Cigales. Navàs

Tines, fonyadors i biots picats a la roca, des de l'època medieval. Una passejada per conèixer l'evolució de la vitivinicultura al Bages nord.

9. Les Casas de Matamargó. Pinós

La Casa-Museu Les Casas de Matamargó transporta el visitant als segles XVIII i XIX. Una majestuosa masia és l'exponent del cultiu de la vinya i la producció de vi, i permet relatar les vivències dels propietaris de la casa pairal, la família Casas, i de la trentena de treballadors que hi vivien (criades, mossos, artesans, minyones, masovers, etc.).

10. Les tines a peu de vinya. El Pont de Vilomara i Rocafort

Les tines a peu de vinya són construccions que el segle XIX, durant la febre de la vinya i el vi, van permetre que el Bages es cobrís de vinya. Avui, sense la major part d'aquelles vi-nyes, les tines són un patrimoni únic i singular que explica aquella història. La ruta permet veure un espectacular conjunt de tines i gaudir d'un tast de vins i un refrigeri.

11. Vil·la romana de Sant Amanç de Viladés. Rajadell

Restes arqueològiques vinculades a una explotació agrícola d'època romana, amb la part residencial i una altra on s'elaboraven els productes agrícoles, amb evidències d'una zona de producció de vi. Amb l'ajuda dels telèfons mòbils i codis QR, es pot fer un recorregut virtual pel jaciment i veure com era al segle IV.

12. Museu de la memòria de la vinya i el vi. Sant Fruitós de Bages

Espai museístic on es mostra la història de la vinya al Pla de Bages, eines característiques de la vida a la vinya, la verema, la producció de vi, licors i destil·lats a Sant Fruitós. Un espai on el poder de les imatges i la memòria oral és l'eix vertebrador per tal de conèixer la història de la vinya i el vi al nostre territori.

13. Històries de vi al monestir de Sant Benet. Sant Fruitós de Bages

El vi ha estat en l'esperit del monestir durant segles i n'ha conformat el paisatge, però també l'arquitectura, l'economia i l'espiritualitat. Els monjos elaboraven una gran diversitat de vins. La proposta de la ruta és redescobrir el monestir a través del seu passat vitivinícola i acabar-la degustant una copa de vi.

14. El Racó del Bosc, patrimoni de la pedra seca. Sant Vicenç de Castellet

L'itinerari recorre per dins el bosc, abans zona de cultiu de vinyes i oliveres, ple de cabanes, canals d'aigua i parets, tot de pedra seca.

15. Un recorregut per la història del vi de Santpedor. Santpedor

Tres antics cellers obren les portes i es poden visitar per conèixer la història del vi de Santpedor:

Celler Cooperatiu de Santpedor (El Sindicat). És de la dècada del 1920 i es conserva intacte des que va cessar l'activitat fa 40 anys. Es projecta un curtmetratge dels anys 1980 amb el celler en ple funcionament.

Celler de Cal Ballaró (carrer del Vall, 11). Va ser un dels principals productors d'aiguardent de Santpedor al segle XIX.

Cal Cantaré (plaça Gran, 7). Té un dels cellers més antics del poble, amb elements arquitectònics medievals. L'espai s'ha reconvertit en una formatgeria, i s'han restaurat les tines, la premsa de vi i un molí d'oli.