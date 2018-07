Llibertat provisional per al detingut per agredir un independentista a Lledoners

El jutjat d'instrucció 2 de Manresa ha acordat deixar en llibertat provisional a Tony Noguera, detingut en relació a l'agressió a un independentista a l'accés a la presó de Lledoners la nit de dimarts.

La magistrada, després de prendre-li declaració, ha acordat la llibertat provisional amb ordre d'allunyament de la víctima.

La causa segueix oberta per un delicte de lesions, contra dret i llibertats fonamentals i per desordres públics. Les diligències seguiran ara el seu tràmit en el jutjat d'instrucció 1 que serà l'encarregat de seguir amb al investigació per data dels fets.

El detingut, Tony Noguera, té 47 anys d'edat i és veí de Sant Joan de Vilatorrada. Els fets, segons va explicar el cos policial en el comunicat, van tenir lloc dimarts a 2/4 d'11 de la nit quan una patrulla, que es trobava fent tasques de Seguretat Ciutadana, va ser alertada per membres de CDR del Bages, que es trobaven a la rotonda de l'accés a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada.

En apropar-se al lloc, els agents van comprovar que hi havia un home amb sang a la boca. Els testimonis van explicar que havia estat agredit per un grup de persones que estaven arrencant llaços grocs i esborrant els que hi havia pintats a la via pública.

Els agents, segons afegeixen els Mossos, van sol·licitar una ambulància del SEM per tal que atenguessin la víctima, que va ser traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Davant d'aquests fets, afegeixen els Mossos, es van identificar les persones que es trobaven al lloc i es van iniciar les diligències corresponents.