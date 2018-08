Mor un veí d'Oliana en un xoc frontal a Bassella

El Servei Català de Trànsit informa que ahir a la tarda es va registrar un sinistre viari mortal a la C-14, al punt quilomètric 131, al terme municipal de Bassella (Alt Urgell), en sentit sud. Els Mossos d´Esquadra van rebre l´avís a les 20.33 h.

Per causes que s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre dos turismes. Com a conseqüència d´aquesta col·lisió, va morir el conductor d´un dels vehicles. Es tracta d´ I.B.F, un home de 41 anys i veí d´Oliana. En aquest sinistre, tres persones més van resultar ferides i les van traslladar a l´hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Arran de la incidència, es van mobilitzar tres patrulles dels Mossos d´Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d´Emergències Mèdiques.

A les 22.58 h aproximadament es va normalitzar la situació a la via.