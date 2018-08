El nombre d'incendis agrícoles a la regió central cau a mínims històrics

Els episodis de pluges d'aquest estiu ha estat clau perquè el nombre d'incendis agrícoles hagi caigut a mínims històrics a la Catalunya Central. Només n'hi ha hagut un a l'Anoia, la comarca que va registrar en els sis estius anteriors més hectàrees cremades per focs vinculats amb l'activitat de pagès de tot Catalunya durant la campanya de la sega. L'equipament, cada cop més eficaç, dels pagesos per apagar incendis quan se n'originen també ha influït decisivament en les xifres.

L'únic incendi registrat aquest estiu al camp va tenir lloc el 30 de juliol a Òdena. Va cremar només 0,37 hectàrees, una xifra que dista molt de les 60,46 hectàrees afectades pel foc l'estiu passat a la comarca de l'Anoia, segons les dades publicades ahir pel departament d'Agricultura. Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d'incendi, bàsicament perquè es fan a temperatures molt elevades, amb humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. A més, aquest perill d'incendi es concentra normalment en unes franges horàries determinades. Per aquest motiu, la Generalitat du a terme des del 2012 la Campanya de la Sega, un operatiu especial de prevenció d'incendis de suport al món agrícola, que pretén reduir el nombre d'incendis i minimitzar-ne els danys, que inclou l'Anoia, el Bages i el Solsonès.

Pel que fa al Bages, des del 2015 no hi ha cap incendi a l'estiu per activitats relacionades amb l'activitat agrícola, i al Solsonès no n'hi ha hagut cap des del 2013. El coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart, explica que el factor meteorològic ha estat determinant. «Altres anys, els focs ens feien abaixar la producció. Aquest any, no han estat els incendis, sinó les pluges. Però les precipitacions han anat bé perquè no haguem tingut cap foc», afirma. També considera que el fet de portar extintors més eficaços que funcionen a base d'aigua també ajuda a poder apagar les flames tot jsut quan comencen.

El coordinador bagenc d'Unió de Pagesos afegeix, però, que «no s'ha d'abaixar la guàrdia mai» i que el fet que aquest any només s'hagi registrat un incendi durant la campanya de la sega a la regió central no és, de cap manera, una tendència que s'hagi de consolidar l'any vinent. «L'any que ve podem tenir una altra meteorologia que propiciï la propagació d'incendis», explica. Josep Guitart indica que «el pagesos són, també, vigilants del bosc que es desplacen ràpidament a ajudar a extingir incendis sempre que se'n declara un».

En aquest sentit, el cap de la regió de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Jaume Torralba, ha explicat que abans de l'inici de la regulació del 2012 es trobaven que els pagesos només portaven un extintor a la màquina, que «funcionava amb pols» i que hi anava instal·lat de sèrie. L'extintor els servia per apagar el foc que podien originar però no per extingir-lo i al cap de poca estona podia revifar. Ara la situació ha canviat, i tots els mitjans d'extinció són d'aigua, que tenen més eficàcia per extingir els focs.

En el conjunt de Catalunya, el nombre d'incendis originats per l'activitat de la sega s'ha reduït més d'un 80% des que el departament d'Agricultura va posar en marxa fa set anys la campanya de prevenció d'incendis al camp. En concret, s'ha passat de les 1.500 hectàrees que es van cremar en 34 incendis l'any 2012 a les poc més de 48 hectàrees d'aquest 2018 en sis incendis. Bona part de les hectàrees cremades aquest any es van concentrar en un sol incendi, que va tenir lloc el 20 de juny a Sant Martí de Riucorb (Urgell) amb una afectació de 27 hectàrees.