La Cobla per la Llibertat posa música a fora de la presó

?Els músics de la Cobla per la Llibertat van tornar ahir al vespre al pla de Lledoners per interpretar un concert de suport als presos independentistes per exigir la seva llibertat. El concert va aplegar unes 150 persones, en els terrenys que són situats just darrere del centre i que acullen totes les concentracions de suport als presos. La música tornarà demà al mateix lloc, a càrrec dels Músics per la Llibertat. Serà a les 19.45 hores.