El terratrèmol amb epicentre a Ribera d'Urgellet registra un centenar de rèpliques

El terratrèmol amb epicentre a Ribera d'Urgellet i de 4,5 graus en l'escala de Richter, segons l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) i de 4,2 segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), va tenir un centenar de petites rèpliques, que no van causar danys.

Segons l'ICGC, la primera rèplica, de 2,2 graus, es va produir cinc minuts després del sisme i no va ser percebuda per la població, i totes les altres rèpliques van tenir una magnitud inferior. El sisme es va originar per un moviment a les plaques africana i euroasiàtica, amb epicentre a Ribera d'Urgellet, encara que va ser percebut a bona part de Catalunya. L'ICGC ha recomanat que els ciutadans que van notar algun moviment sísmic omplin el qüestionari penjat al seu web descrivint com van percebre la vibració perquè aquesta informació és de gran utilitat per als sismòlegs per caracteritzar la seva tremolor i els seus efectes.