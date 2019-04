Tres arrestats per tenir una plantació de marihuana valorada en 30.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Sant Esteve Sesrovires una plantació de marihuana valorada en més de 30.000 euros i han arrestat tres persones com a sospitoses de ser-ne les responsables. Les detencions es van fer el 10 d'abril. Es tracta de tres homes de 18, 53 i 54 anys, veïns de Badalona i Corbera de Llobregat, acusats de presumptes delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. L'operatiu va tancar una investigació iniciada el febrer, quan els Mossos van tenir les primeres sospites sobre la finca: tot i que no hi vivia ningú, a les nits se sentia un soroll intens d'extracció d'aire i es constatava una olor forta típica d'aquestes plantes.

El 10 d'abril, els investigadors van identificar un dels presumptes responsables de la finca i van accedir a l'interior, on van localitzar dues persones més. Al soterrani, la policia va trobar dos habitacles preparats per al cultiu de marihuana amb 160 i 240 plantes, respectivament. El valor de la plantació, segons els Mossos, seria d'uns 30.000 euros. D'altra banda, els tècnics de la companyia elèctrica van detectar que el frau comès en tenir punxat el subministrament elèctric s'elevava a 55.000 euros.