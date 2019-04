Demanen tres anys de presó per a una acusada d'estafar 11.900 euros

La Fiscalia demana tres anys de presó per a una dona acusada d'estafar un total d'11.900 euros en diferents oficines bancàries del Bages i del Berguedà, on es feia passar per una altra dona utilitzant el seu permís de conduir i fent creure que ella mateixa era la titular d'aquest document.

En concret, i segons el relat de la Fiscalia, els fets van passar el dia 11 de desembre del 2014, quan l'acusada, que no té antecedents penals, es va presentar a diferents oficines bancàries dels municipis de Sallent, Balsareny, Puig-reig, Navàs i Berga, en cadascuna de les quals va obtenir la quantitat de 2.000 euros, excepte a Puig-reig, on la quantitat obtinguda de forma fraudulenta va ascendir a 1.900 euros, de manera que l'estafa total s'eleva fins a la xifra d'11.900 euros.

En les seves conclusions provisionals, la Fiscalia assegura que l'acusada, malgrat no tenir el consentiment de la víctima però identificant-se amb el seu permís de conduir i la seva firma, va generar, als treballadors de l'entitat bancària, la creença que ella era la mateixa persona que figurava en el carnet de conduir que els presentava, i per aquest motiu van acabar lliurant-li els diners.

Segons el mateix relat de la Fiscalia, la víctima va poder recuperar els diners i acusa la presumpta autora dels fets d'un delicte continuat d'estafa i falsedat en document mercantil.

Per aquest motiu, el fiscal demana tres anys de presó per a l'acusada, així com també la inhabilitació del sufragi passiu durant el temps que duri la condemna, i finalment també demana que se la condemni a una pena de 12 mesos de multa, a raó de 10 euros. D'altra banda també sol·licita que l'acusada es faci càrrec dels costos processals.

El judici està previst per a avui al matí als jutjats de Manresa.