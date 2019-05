Petita esllavissada a la C-55, a Monistrol de Montserrat

Una petita esllavissada de pedres ha tingut lloc aquest dilluns al matí a la carretera C-55 al seu pas per Monistrol de Montserrat, segons han informat els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 7 del matí. Finalment no han activat cap dotació per netejar la calçada perquè s'ha desplaçat fins al lloc una patrulla de Mossos d'Esquadra, la qual s'ha fet càrrec de retirar les pedres de la via. A les 8.10 h han finalitzat les tasques de neteja de la calçada. Segons informacions del Servei Català de Trànsit, no s'han registrat retencions viàries.