El 90% dels advocats creu que la justícia no funciona prou bé

El 90% dels advocats catalans creu que el funcionament de l'administració de justícia és dolent o regular i, per tant, hauria de millorar. Un terç diu que funciona malament o molt malament, i prop d'un 60% opina que el seu funcionament és regular. A més, prop del 30% opina que el sistema judicial ha empitjorat en els últims anys, i el 62% creu que segueix igual. De fet, el 40% creu que la imatge que dona la justícia espanyola és antiquada. Tot i això, consideren que la qualitat de les sentències és notable, igual que el tracte dels jutges, però consideren només suficient el tracte als presos i les víctimes.

Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'enquesta feta a més d'un centenar d'advocats de tot el país en el marc del tercer informe de l'Observatori Social i Econòmic de la Justícia, realitzat entre la UAB i el Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC).

L'estudi també es basa en estadístiques judicials oficials del 2017, més d'un milió de dades, i estableix que mentre que el nombre de jutges i magistrats s'ha reduït el 6% entre el 2015 i el 2017, per la desaparició de 51 jutges adscrits com a reforç, trencant la tendència a l'alça des del 2007, l'activitat judicial s'ha incrementat també el 6%, cosa que augmenta la càrrega de treball el 9,4%. Això situa Catalunya a la cua de l'estat i d'Europa en jutges per habitant, 10,8 per cada 100.000. La litigiositat es va mantenir estable entre el 2016 i el 2017, excepte en l'àmbit civil, on va augmentar lleugerament, i continua sent més baixa que la mitjana espanyola: 119 davant 126 casos per cada 1.000 habitants.