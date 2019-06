L'advocat de l'1-O creu que la Guàrdia Civil «intenta encobrir una detenció il·legal» a Fonollosa

ARXIU PARTICULAR

La Guàrdia Civil a Fonollosa per l'1-O

La Guàrdia Civil «intenta encobrir la detenció il·legal» d'un veí de Fonollosa durant el referèndum de l'1 d'octubre, segons l'opinió de l'acusació particular, representada per l'advocat David Casellas, perquè no aporta tota la documentació que se li ha requerit.

Aquest matí han declarat al jutjat d'instrucció número 2 de Manresa els tres agents del cos investigats per haver emmanillat un jove d'aquesta població bagenca durant uns vint minuts el dia del referèndum. Els agents només han respost les preguntes de la jutgessa, la fiscalia i la seva defensa però no les de l'acusació particular.

Respecte la falta de col·laboració de la Guàrdia Civil, segons explica David Casellas, advocat de l'acusació particular, l'institut armat no ha aportat tota la documentació que té sota el seu poder sobre aquesta detenció. Casellas fa referència a un informe que els agents van elaborar l'endemà de la seva intervenció i que no ha estat aportat a la causa malgrat que al cos policial se li ha requerit tot l'expedient complet del cas.

Pel que fa a la declaració que ha tingut lloc aquest matí, segons ha explicat l'advocat de l'acusació particular, un dels agents de la Guàrdia Civil ha reconegut ser l'autor de l'emmanillament del jove i l'ha justificat argumentant que el noi estava molt alterat. Aquest fet, però, segons Casellas, queda desmentit pels vídeos que hi ha sobre l'actuació policial. L'emmanillament també va ser una decisió totalment unilateral de l'agent ara investigat.

Els altres dos agents que han declarat aquest matí són els que van custodiar el veí un cop ja portava els grillons. Un d'aquests dos agents, segons ha explicat Casellas, ha dit en seu judicial que l'emmanillament es va fer perquè el jove agredia a l'agent que el va emmanillar donant-li cops de puny, fet que els vídeos també desmenteixen, explica Casellas.

L'advocat també explica que creu que el cas arribarà a judici perquè «els fets són els fets i estan provats» i també avançava que després de la declaració d'avui es portin a terme noves diligències en la investigació.

Segons explica l'acusació particular es tracta d'una detenció il·legal perquè en cap moment es va explicar al jove perquè se l'havia detingut ni tampoc se li van comunicar els seus drets.

Actualment, la jutgessa de Manresa investiga aquests fets després d'haver-los arxivat i que l'Audiència de Barcelona li ordenés reobrir el cas. A més, la Guàrdia Civil també té obert un expedient que afecta, almenys, un dels agents implicats en aquesta detenció.