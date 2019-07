Més de 120 concentracions arreu de l'Estat en suport a la menor manresana

Organitzacions feministes, partits polítics, ajuntaments i altres col·lectius van organitzar ahir més de 120 concentracions arreu de l'Estat espanyol per expressar el seu suport a la menor manresana víctima de la presumpta violació en grup el 2016. Es van celebrar entre ahir a la tarda i al capvespre, coincidint amb el dia que ella mateixa declarava a l'Audiència de Barcelona. Amb un doble propòsit. Per una banda, expressar el seu suport a la jove, que en el moment dels fets tenia 14 anys, i, per l'altra, reclamar a la Fiscalia que consideri els fets com una agressió sexual i no un delicte d'abús. Fiscalia ha demanat inicialment condemnes per un delicte d'abús sexual, ja que no observa violència en els fets. Tot i així no ha descartat elevar els càrrecs a agressió un cop s'hagi escoltat tots els testimonis.

Hi va haver concentracions a bona part de les localitats catalanes, però també a les principals ciutats de l'Estat com a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi va haver un centenar de persones, València, Palma, Sevilla, Saragossa, Pamplona i la Corunya. Les protestes tant van ser a ciutats grans com en poblacions petites. Només a Galícia es van convocar concentracions en una vintena de localitats. A La Rioja, a cinc més entre les quals a la seva capital, Logronyo. A Madrid, hi va haver mobilitzacions a Leganès, Sant Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Coslada i a la Junta Municipal de Vallecas. També es van convocar protestes a les escales del temple Sagrat Cor de París i davant la porta de Brandenburg de Berlín.

A pràcticament totes les convocatòries es feia referència als lemes «No és abús, és violació» i «Jo sí que et crec», que ja es van començar a escampar a l'època de La Manada, el grup que va agredir sexualment una noia a Pamplona a les festes dels Sanfermines del 2016. El cas de Manresa s'ha fet públic amb prou feines unes dies després que el Tribunal Suprem publiqués la sentència definitiva sobre aquest cas, pel qual s'ha condemnat a 15 anys de presó els cinc acusats per un delicte continuat de violació. L'alt tribunal va corregir així les anteriors condemnes judicials que absolien els cinc homes del delicte d'agressió sexual perquè no veien ni violència ni intimidació en els fets, i els condemnava a 9 anys de presó per un delicte d'abús. Van quedar en llibertat provisional. En aquest cas la jove agredida tenia 18 anys.

Aquesta decisió judicial va fer sortir al carrer organitzacions feministes a tot Espanya al crit de «No és no», per protestar contra la «justícia patriarcal» i per reivindicar «només sí és sí». Ara s'ha tornat a sortir al carrer pel cas de Manresa.