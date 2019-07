Calaf denuncia als Mossos actes vandàlics comesos al municipi

L'Ajuntament de Calaf ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra diversos actes vandàlics que es van cometre el cap de setmana passat al municipi.

Segons van informar ahir el consistori, ha identificat alguns dels autors de les bretolades que van tenir lloc la nit del dissabte al diumenge. Per una banda, alguns individus van colar-se a la piscina municipal, on van defecar dintre l'aigua, van tirar-hi diferents materials i hi van trencar ampolles i envasos de vidre. Aquests incidents van fer que la piscina hagués d'obrir diumenge al matí amb retard, ja que es van haver de fer tasques de neteja i higiene.

D'altra banda, dissabte a la matinada es van destrossar diversos retrovisors de cotxes aparcats al carrer Mestre Giralt.

L'Ajuntament ha decidit denunciar els incidents als Mossos d'Esquadra, ja que es va poder identificar alguns dels protagonistes de l'incident i ha decidit actuar d'ofici per evitar que aquest tipus d'accions quedin impunes i es vagin repetint al llarg de les nits d'estiu.

L'alcalde, Jordi Badia, apel·la al civisme i a la corresponsabilitat dels veïns per vetllar i cuidar el municipi, els seus equipaments i el seu mobiliari. Per això, fa una crida a tota la ciutadania, per convidar-la a denunciar qualsevol acció vandàlica que detectin.