El Parlament crea dues comissions sobre abusos sexuals a menors d'edat

El Parlament va aprovar ahir crear una comissió d'investigació sobre els casos de violència sexual denunciats en centres escolars i una segona d'estudi sobre els abusos sexuals a infants.

Fruit del cas Maristes, la comissió d'investigació vol abordar la problemàtica de les violències sexuals en espais educatius, analitzar-ne les causes i conseqüències, protegir-ne les víctimes i valorar el compliment de les normatives. En canvi, la comissió d'estudi analitzarà el mateix tipus d'abusos però amb un vessant més general. En concret, analitzarà com s'actua davant els casos d'abusos a infants, les incidències derivades de l'aplicació dels protocols existents en diversos àmbits i buscarà trobar nous mecanismes de detecció i abordatge.

Pel que fa a la comissió d'investigació, el pla de treball preveu tenir compareixences especialistes i tècnics per assolir una descripció de la realitat i veure'n l'impacte en la vida dels infants, l'estudi dels casos que hi ha hagut en les últimes dècades a Catalunya, de la resposta per part de l'administració i els centres, de les mesures adoptades pel Govern, de les responsabilitats dels gestors dels serveis en el tractament dels cassos i de les mesures que s'apliquen en altres països. Aquesta comissió ha estat una proposta de tots els grups i subgrups mentre que la d'estudi ha estat una iniciativa de totes les formacions tret de CatECP i la CUP. Els Comuns es van abstenir en la votació de creació de la comissió d'estudi. En canvi, la de la comissió d'investigació es va aprovar per unanimitat.

En el debat, l'oposició va lamentar el temps que ha trigat el Parlament a poder tramitar les iniciatives i va demanar que serveixi perquè hi hagi més coordinació entre conselleries en aquesta matèria.

El diputat del PSC Raül Moreno va demanar responsabilitat als grups en tractar el contingut de les comissions per ser «delicat» i «deixar de banda fer un espectacle o un judici paral·lel». Des de CatECP, Marta Ribas va instar els grups a fer que les dues comissions aprovades es «complementin» i que una «no tapi» les deliberacions de l'altra.



Els casos de Manresa i Montserrat

La creació de les dues comissions per part del Parlament de Catalunya arriba en un moment en què la presumpta violació d'una jove de 14 anys a Manresa està de plena actualitat. En aquest cas els fets van ser denunciats als Mossos d'Esquadra per la família de la jove i el judici es reprendrà demà a l'Audiència de Barcelona.

Un altre cas que ha afectat la Catalunya Central són els abusos del monjo Josep Soler de Mont-serrat. El cas el va destapar el mes de gener passat Miguel Hurtado. Arran de la seva denúncia van sortir més víctimes i es va crear una comissió d'investigació.