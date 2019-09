La caiguda d'un arbre a la via provoca retards de 20 minuts a l'R4

La línia R4 de Rodalies que enllaça Manresa amb Barcelona va acumular retards d'uns 20 minuts des d'ahir al migdia fins al vespre.

L'origen d'aquesta incidència, que afectar els trens que circulaven tant en direcció a Manresa com en direcció a la capital catalana, va ser la caiguda d'un arbre a la zona de vies en un punt entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i de Montcada Bifurcació.

La caiguda d'aquest arbre va provocar que des d'aproximadament les dues de la tarda, quan va caure l'arbre, fins a tres quarts de set del vespre, segons va informar Renfe, els trens haguessin de circular per una única via en el tram afectat. A més a més, va fer que els trens haguessin d'estar parats més estona del que és habitual i alentir la velocitat quan s'acostaven a la zona on es va produir la caiguda de l'arbre.

Els tècnics d'Adif es van desplaçar fins al lloc on es va produir l'incident per tal de poder restablir la normalitat en el pas dels trens a la zona afectada per aquesta caiguda d'un arbre.