Una esllavissada talla la carretera de Monistrol a Castellbell

Operaris treballant per netejar la calçada OSCAR BAYONA

Una esllavissada ha obligat a tallar aquest matí la carretera BP-1121 en el tram entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar. La carretera està tallada des de 2/4 de 12 del migdia, després que diverses roques s'hagin després d'un dels costats de la carretera i hagin anat a parar al mig de la calçada.



Es dona la circumstància que fa dues setmanes s'havia fet una intervenció a la carretera per assegurar alguns dels talussos. Segons han explicat fonts de la Diputació de Barcelona no es va actuar en el lloc exacte on s'ha produït aquesta esllavissada.



La previsió és que la carretera es pugui reobrir al trànsit avui mateix.