Desmantellen una plantació de maria en una nau de la Torre de Claramunt

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una nau amb 2.524 plantes de marihuana a la Torre de Claramunt. Un home de 45 anys, de nacionalitat montenegrina i veí del municipi, ha estat detingut acusat d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. El jutge n'ha ordenat l'ingrés a la presó. La detenció és el resultat d'una investigació oberta el juny, després de tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana a la nau. Després de diverses indagacions, el 12 de desembre van fer una entrada a la nau, on hi havia quatre estances amb 2.524 plantes de marihuana i una complexa instal·lació per al seu cultiu, a més de 4 quilos de cabdells amb un valor de 6.800 euros. També s'havia manipulat el subministrament elèctric.