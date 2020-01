Expulsen dos dels tres lladres que van robar en tres habitatges de Sant Feliu Sasserra

Els tres lladres que van robar en tres cases de Sant Feliu Sasserra durant la tarda del 3 de desembre de l'any passat van acceptar ahir davant de la jutgessa les penes proposades per la fiscalia, de tres anys i mig de presó, que queden suspeses. Els tres processats, tots de nacionalitat albanesa, van acceptar els fets dels quals se'ls acusava -van entrar i robar joies i diversos objecte de dos habitatges i en un tercer d'on no es van emportar res- i també van acceptar les penes de tres anys i mig de presó, que han quedat suspeses.

Per a dos dels processats, Amarildo Murrani i Bruno Imam, s'ha acordat la suspensió amb la condició de ser expulsats del país i no tornar en el termini de cinc anys. Per al tercer dels lladres, Klorentin Hoxha, la pena i l'expulsió del país queden suspeses amb la condició que segueixi un tractament per superar una addicció.