Ensurt pel despreniment de la tapa d'un comptador de gas a Navarcles

Carrer Pau Claris on ha tingut lloc la fuita de gas | Joan Morera

El despreniment de la tapa exterior d'un comptador de gas en un edifici de Navarcles ha generat aquest dijous al vespre un ensurt als veïns. Segons han informat fonts dels bombers, com a conseqüència d'una fuita ha salta la tapa exterior del comptador sense que hi hagués cap deflagració. Els fets han passat al número 2 del carrer Pau Claris i no s'han hagut de lamentar danys personals ni danys materials més enllà del despreniment de la tapa.