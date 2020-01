«S'ha de practicar perquè, si no, amb els nervis, segur que et quedes bloquejada»

Núria Fígols és una de les joves que s'han volgut formar en autodefensa personal. De fet, fins ara ja ha realitzat dos cursos de defensa personal, el darrer dels quals l'ha fet durant aquest mes de gener a Manresa.

«Després de violacions o coses així et pots sentir intimidat i insegur al carrer, jo visc a Manresa i em sento insegura després del que ha passat», reconeix la jove. Fígols explica que fent-lo se sent «més segura», però que té clar que són tècniques que cal «memoritzar bé» i per tant «practicar-les perquè, si no, amb els nervis, segur que et quedes bloquejada».

Una altra de les dones que han fet un curs d'autodefensa personal, Irene Martí, en canvi, explica que ella ha viscut els fets ocorreguts a Manresa una mica «des de la inconsciència». «Són històries que, com que no les veus, les vius des de la distància», assegura. Fer el curs, però, diu que l'ha fet adonar-se'n «de la pressió que pot ser trobar-te en una situació així i quines eines puc fer servir per a combatre-la». Tal com també explica Fígols, Martí creu que amb una sola sessió és «impossible recordar-ho tot». «Caldria entrenar-ho bé per assimilar les coses i poder respondre», opina.