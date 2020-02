Les trucades al 112 des de la Catalunya Central creixen el 9%, el 2019

El telèfon d'emergències 112 va rebre un total de 76.737 trucades des de la Catalunya Central. L'any abans, el 2018, des de les comarques centrals es van fer un total de 70.458 trucades, de manera que l'increment se situa en el 9%, segons dades facilitades aquest dimarts pel CAT112.

La majoria de trucades procedents de la Catalunya Central van ser per demanar assistència sanitària amb 25.457 trucades el 2019 (33,2%) i 23.688 el 2018; 22.149 trucades (28,9%) es van fer per motius de seguretat davant 19.784 trucades el 2018; 16.078 trucades (21%) es van fer per motius de trànsit davant les 15.998 trucades el 2018; i per incendis es van fer 4.394 trucades (5,7%) el 2019 i 2.522 trucades el 2018.



Més de 3 milions de trucades des de tot Catalunya

A nivell de tot Catalunya, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya CAT112, depenent del Departament d'Interior, va atendre l'any passat 3.083.047 trucades. Del total de trucades rebudes l'any 2019, 1.862.199 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. Aquesta xifra significa un lleuger augment, del 8,2% respecte l'any anterior (l'any 2018, les trucades operatives van ser 1.720.085).

Del total de trucades operatives, els mesos que es van atendre més trucades el 2019 van ser els d'estiu. Concretament, el mes en què es va atendre un major nombre de trucades va ser el juliol (193.205 trucades), seguit de l'agost (183.445) i el juny (176.177).

Quant a dies concrets i episodis en què el telèfon d'emergències CAT112 va atendre més trucades l'any passat van ser, entre els dies 27 i 30 de juny (dins un episodi de calor i risc d'incendi molt elevat que va durar quatre dies, en què es va activar l'Alerta del Pla d'emergències PROCICAT per onada de calor i el pla per risc d'incendis INFOCAT en fase d'emergència), per la revetlla de Sant Joan (tarda del 23 de juny fins a mig matí del 24), i el dia 7 de juliol, quan es va activar l'Alerta del pla PLASEQCAT per un incendi a la indústria de productes químics Miasa de Tarragona. Durant l'episodi d'onada de calor i risc d'incendi (dies 27, 28, 29 i 30 de juny) es van rebre 45.453 trucades, per la revetlla es van rebre 25.477 trucades i el dia de l'incendi de Tarragona es van atendre 12.074 trucades.

Pel que fa a la tipologia de les trucades operatives rebudes al 112, el 37,5% d'aquestes van ser per motius de seguretat –derivades a Mossos d'Esquadra i Policies Locals- (698.921 el 2019 davant les 620.228 el 2018) i que suposa un increment del 12,7% respecte l'any anterior; per assistència sanitària –derivades al SEM- un 29,8% (555.263 l'any passat i 524.483 el 2018) i que suposa un increment del 5,8% respecte l'any 2018. Les trucades per trànsit van suposar el 13,9% (259.869 el 2019 i 255.311 el 2018) i representa un increment de l'1,7% en comparació amb l'any 2018. Les trucades derivades a Bombers per incendis van suposar el 5% del total (93.589 el 2019 i 69.604 trucades el 2018), que representa un augment significatiu del 34,4% de les trucades per aquesta tipologia respecte l'any 2018.