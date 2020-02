S'accidenta a Manresa en perdre una roda

Un conductor va tenir un accident diumenge a la nit, en perdre una roda a la C-37, a Manresa. A part del conductor, que va resultar il·lès, no hi va haver cap altre implicat. Els fets es van produir al quilòmetre 91 de la via, on van assistir dues dotacions de Bombers. Durant uns minuts, a la zona hi va haver algunes retencions.