Un manresà s'enfronta a set anys i mig de presó per maltractar la parella

La fiscalia demana un total de set anys i mig de presó per a R. P. P., veí de Manresa al qual acusa d'un delicte de maltractament domèstic, dos de maltractaments en l'àmbit familiar contra la parella i finalment un delicte de lesions contra la parella .

Segons l'escrit de fiscalia, l'acusat i la dona van començar a conviure a Manresa el juliol del 2018 i els maltractaments físics s'haurien iniciat a l'octubre. Al llarg d'aquell mes es van repetir diversos episodis en els quals l'acusat hauria agredit la dona en tres ocasions provocant-li diverses lesions, entre les quals fractures d'una costella i d'un dit del peu.

Arran de la denúncia, el 21 d'octubre a l'acusat se li va imposar una ordre d'allunyament de 1.000 metres de la dona així com la prohibició de comunicar-s'hi per qualsevol mitjà, que el fiscal demana que es mantingui. També demana que li prohibeixi tenir armes durant dos anys i mig. Finalment, a part de la condemna a set anys i mig de presó, el ministeri públic també reclama una indemnització, en concepte de responsabilitat civil, de 2.030 euros per a la víctima. El judici està previst per a avui a Manresa.