Cues de més de 8 quilòmetres a la C-55 per un accident a Castellgalí

Un accident entre tres vehicles a Castellgalí complica la circulació al Bages aquest diumenge al vespre, amb cues a la C-55 que superen els 8 quilòmetres. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, la topada s'ha produït a 3/4 de 7 del vespre al quilòmetre 22 de la via en sentit sud (cap a Barcelona), quan tres vehicles han xocat per encalç.



A conseqüència de l'accident, en el que no hi ha persones ferides segons les mateixes fonts, s'ha hagut de tallar la carretera en direcció a Barcelona i això ha provocat llarguíssimes cues que una hora després del xoc arriben de Castellgalí a Manresa. Trànsit ha aixecat les barreres de l'autopista C-16, però per ara la circulació encara és complicada en aquest tram i es registren retencions quilomètriques.





???? Un accident a la C-55 a Castellgalí talla un carril en sentit sud i provoca una cua de més de 6 km — Trànsit (@transit) March 1, 2020