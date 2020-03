Cremen bales de palla i una barraca a Fontanals de Cerdanya

Un incendi va cremar aquest diumenge al vespre pales de balla i una barraca a Fontanals de Cerdanya, al nucli de població de l'Estoll. El foc es va originar a causa de l'encesa de la palla i va cremar la barraca on estaven guardades les bales, ubicada al camí que va de Soriguerola a Sanavastre.

Els Bombers van rebre l'avís a les 8 del vespre i van enviar quatre dotacions al lloc dels fets, que van anar traient la palla de l'interior del recinte, que cremava en somort. Hi van treballar fins a la 1 d'aquesta matinada, segons fonts del cos. Aquest dilluns hi tornaran per revisar la instal·lació amb el propietari i assegurar-se que no hi ha punts calents.