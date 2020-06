Tallada la C-55 a Manresa per l'accident d'un camió que ha quedat travessat a la via

La carretera C-55 està tallada al seu pas per Manresa a causa de l'accident d'un camió que ha fet la tisora i ha quedat travessat a la via, per sobre de la mitjana que separa els dos carrils. L'accident s'ha produït a Sant Pau a conseqüència del xoc entre un camió i un turisme, segons fonts del Servei Català de Trànsit, i ha deixat tres persones ferides menys greus, que han estat traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.



Fins al lloc dels fets s'han desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres dotacions dels Bombers, que treballen per contenir una fuita de gasoil procedent del camió accidentat. Es tracta d'un vehicle frigorífic que viatjava buit.





Calçada tallada (Retenció): C-55 | MANRESA | Sentit Ambdós sentits cap a DESVIAMENT PER LATERAL EN SENTIT SUD. SENTIT NORD TALLAT | Punt km. 27-25 | 10:10 — Trànsit C-55 ?? (@transitc55) June 16, 2020

La topada ha tingut lloc a les 10 del matí al tram comprès entre els quilòmetres 25 i 27 i ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa. A hores d'ara hi ha més de dos quilòmetres de retencions i s'estan fent desviaments del trànsit pel lateral en els dos sentits cap a l'autopista C-16 , segons ha informat Trànsit.