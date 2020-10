Troben una persona que s'havia perdut fent una ruta per Montserrat

Els Bombers han localitzat aquesta matinada de dijous un home de 49 anys que s'havia desorientat mentre feia una ruta per Montserrat, en una zona entre Can Maçana i la Roca Foradada. Segons fonts del cos d'emergència, van rebre l'avís cap a les 22.12 h de la nit de dimecres i van activar el dispositiu de recerca.



Es van traslladar al lloc dels fets set dotacions, entre les quals el grup GRAE, i també hi van treballar efectius dels Mossos d'Esquadra. Finalment, l'home s'ha trobat sa i estalvi a les 2.15 h d'aquest dijous i no ha necessitat assistència sanitària.





Aquesta nit i matinada hem treballat en la recerca d'un excursionista desorientat mentre feia la ruta Can Massana-Roca Foradada-Sant Jeroni, al Bruc @PNMontserrat (avís 22.12h)



Hem activat 7 dotacions, també amb efectius #GRAE i unitat canina #GCR #bomberscat i efectius @mossos — Bombers (@bomberscat) October 22, 2020