La jutgessa demana les fotos de 18 guàrdies civils que van actuar al Quercus per l'1-O

La jutgessa que instrueix el cas de les càrregues policials de l'1-O al Quercus de Sant Joan ha ordenat a la Guàrdia Civil que enviï les fotos de 18 agents que integraven un dels escamots que hi van actuar. L'objectiu és identificar tres agents que segons l'Audiència de Barcelona van tenir una actuació desproporcionada. És la tercera vegada que la instructora demana que s'identifiqui els agents en qüestió. La primera es va fer el 15 de juny i la segona el 15 d'agost i, segons explica David Casellas, advocat dels ferits en les càrregues de l'1-O, el cos policial ha respost que no els podia identificar per la mala qualitat dels fotogrames.

Davant d'aquesta situació, Casellas afirma que «si ens diuen que ells no són capaços d'identificar-los, ja ho farem nosaltres». Casellas assegura que en les imatges dels vídeos es pot apreciar la fesomia dels agents i altres elements que permeten identificar els tres guàrdies civils.

La titular del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha enviat el requeriment, al qual ha tingut accés Regió7, a la comandància de la Guàrdia Civil de Saragossa i al comandament de l'Àrea de Reserva i Seguretat a Madrid. La magistrada alerta per tercera vegada (15 de juny, 15 de juliol i 20 d'octubre) a la Guàrdia Civil que té «l'obligació de col·laborar en la instrucció de la causa» i «donar compliment al requeriment judicial».

La causa de l'institut Quercus es va reobrir després que l'Audiència de Barcelona donés la raó als ferits, que van presentar recurs a la decisió de l'anterior magistrada del jutjat d'instrucció 2 de no investigar els agents que van intervenir a les càrregues de l'1-O.