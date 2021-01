El foc d'una xemeneia crema la coberta de dos apartaments d'Alp

Un incendi va cremar totalment, aquest dijous a la tarda, la xemeneia d'una casa d'Alp i també va afectar la coberta de fusta de dos apartaments, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. A més a més, en l'incendi van quedar malmeses les encavallades de l'apartament on es va iniciar el foc.



Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incendi, al carrer Pirineus, a les 17:50h i no va quedar controlat fins a les 19:36h. Finalment, poc abans de tres quarts d'onze, el bombers van donar el foc per totalment extingit.



En el moment de l'incendi només hi havia una sola persona en tot l'edifici i va resultar il·lesa.



D'altra banda, aquest divendres al matí, també s'ha incendiat una xemeneia a Sant Vicenç de Castellet, al número 29 del carrer Sant Antoni Maria Claret. Els bombers han rebut l'avís a les 11:03h i el foc ha cremat un aïllant que hi havia entre la paret i el tub de la llar de foc.



Aquest divendres al matí els bombers també han actuat en l'incendi d'una xemeneia a Coll de Nargó, a la Baixada de l'Ajuntament. A part de la xemeneia, el foc també ha afectat tres metres quadrats de la teulada, que els bombers han hagut de revisar.





Ahir a la tarda (avís 17.50h) un incendi va cremar totalment la xemeneia i va afectar la coberta de fusta de dos apartaments al c/ Pirineus d'Alp.

En l'incendi també van quedar malmeses les encavallades de l'apartament on es va iniciar el foc.

Vam activar 7 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/asXBSJqOch — Bombers (@bomberscat) January 1, 2021