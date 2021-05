‼ Tenim 2 #IF gairebé simultanis a #Masquefa ➡1er avís 18.35 h cremen arbres i vinya a tocar la zona esportiva La Maset. Hi treballen 2 dotacions #bomberscat ➡2on avís 19.11 h foc a prop de l'estació de #FGC 5 dotacions, 1 d'elles aèria #MAER Per sort ambdós son poca cosa