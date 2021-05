El comercial d’una empresa elèctrica s’enfronta a una petició de dos anys i mig de presó i una multa de 4.200 euros, per part del ministeri fiscal, per presumptament falsificar un contracte de la llum per tal d’aconseguir 90 euros de comissió que mai va arribar a cobrar.

Segons el ministeri fiscal, l’acusat, J. R. M., que treballava per a una empresa subcontractada per a una companyia elèctrica, es va presentar a un domicili de Manresa, on amb l’excusa d’oferir una millora en el contracte de la llum, l’home va obtenir les dades de la víctima i sense el seu consentiment va contractar, de forma telefònica, el servei d’electricitat amb una altra companyia. Per fer-ho i per aconseguir els 90 euros de comissió, segons el fiscal, l’acusat va falsificar la firma de la víctima en un contracte també fals. Per al ministeri públic, l’acusat és autor d’un delicte continuat de falsedat documental en document mercantil en concurs medial amb un delicte lleu d’estava en grau de temptativa. El judici està previst per a avui a Manresa.