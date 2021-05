Un total de cinc candidatures s’han presentat a les eleccions de la junta del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), que a la Catalunya Central engloba les zones del Berguedà, l’Anoia i el Baix Llobregat Nord, però no el Bages.

Més de 24.000 persones col·legiades podran votar el proper 3 de juny per escollir qui ocuparà els diferents càrrecs durant els pròxims quatre anys.

Entre les diferents llistes hi ha la de la degana actual, Maria Eugènia Gay, que es presenta a la reelecció. Li disputa el lloc la candidatura liderada per Gonçal Oliveros i Anna Boza amb reconeguts advocats sobiranistes. Es torna a presentar la llista encapçalada per Vanessa González, i les altres dues –la de Josep Maria Paños i David Neila– ho fan individualment optant a algun dels càrrecs electes.

És la segona vegada en la història de la corporació que es renova la totalitat de la junta de govern, formada pels càrrecs de degà, vicedegà, secretari i els tretze diputat que formen part de la junta.

Eleccions avançades a Berga

Durant el 3 de juny, les persones electores podran emetre el seu vot de forma presencial a la seu de l’ICAB entre les 9 h i les 21 h. També es podrà votar a la Ciutat de la Justícia i a la seu de qualsevol de les deu delegacions de l’ICAB entre les 9 h i les 14 h. En el cas de la seu de Berga, es votarà el dimarts 1 de juny de 9 a 14 h, perquè el dia 3 és festiu.