Els Mossos d'Esquadra busquen el presumpte autor d'una agressió sexual a una menor durant la Festa Major de Santpedor. El consistori del municipi ha informat que l'agressió d'una noia es va produir la matinada de dissabte a diumenge en el marc de Festa Major del municipi bagenc. Fonts dels Mossos no han concretat on es va produir l'atac, però declaren que va tenir lloc fora dels recintes de la festa major.

Després que la víctima hagi denunciat l'agressió sexual, el cos policial ha obert una investigació i s'està prenent declaració a persones que eren als llocs dels fets. A hores d'ara encara no s'ha identificat l'agressor.

Unes 200 persones es van concentrar diumenge a la tarda a la plaça de l'Església per mostrar el seu rebuig als fets ocorreguts. La concentració la van convocar la Comissió de Penyes i durant la mateixa es va llegir un manifest elaborat per l'Ajuntament de Santpedor, la Comissió i el col·lectiu feminista Jerònimes. Els concentrats van rebutjar l'agressió i van enviar tot el suport incondicional a víctimes i famílies. El manifest lamenta que l'agressió ocorreguda a Santpedor no és un cas aïllat ni casual i expressa el seu total rebuig.

Aquest assegura també que durant la Festa Major s'han produït altres agressions físiques, "totalment gratuïtes".

Comunicat conjunt elaborat per la Comissió de Penyes, l’Ajuntament i el col·lectiu feminista Jerònime:

“A Santpedor això no passa… Quants cops ho hem sentit això? Ahir a la matinada es va produir com a mínim una agressió sexual i des de l’ajuntament, comissió de penyes i les Jerònimes, l’assemblea feminista de Santpedor, volem fer públic el profund rebuig cap a aquests actes. Volem enviar a les víctimes i a les seves famílies tot el nostre suport incondicional.

La Festa Major és un moment de celebració, alegria i comunitat però no podem oblidar que vivim en una societat patriarcal i aquesta impregna tots els espais de la nostra vida. El que ha passat aquesta matinada, per desgràcia, no és un fet aïllat ni casual. La majoria de dones hem patit violència sexual en algun moment. Cap agressió ha de quedar sense resposta, per això som aquí, mostrant públicament el nostre rebuig cap a la violència masclista que posa en risc la nostra integritat física i emocional. Volem sortir de festa tranquil·les, volem poder caminar soles pel carrer, sigui de nit o de dia, borratxes, serenes o mig adormides sense tenir por de ser violentades pel fet de ser dones. Volem poder ballar i vestir com ens doni la gana sense que se'ns sexualitzi. Tenim dret a tenir vides dignes i lliures de por. No volem impunitat per aquells que ens agredeixen, per això hem de donar visibilitat a les violències que patim i elaborar respostes i estratègies juntes perquè no torni a passar. És responsabilitat de totes canviar la societat i lluitar contra les violències masclistes.

La Festa Major de Santpedor ha de ser feminista perquè sigui de totes i per a totes. Volem deixar clar que no hi tolerarem actituds masclistes, racistes ni homòfobes. Que Santpedor ha de ser feminista i entre totes ho aconseguirem. A més a més, hi ha hagut al llarg de les nits altres agressions físiques, totalment gratuïtes. La Festa Major de Santpedor ha estat i és un moment del poble, per trobar-se i passar-s’ho bé. En cap moment és tolerable cap d’aquests comportaments.

Recordem que a Cal Llovet cada vespre de concert durant aquest cap de setmana hi ha el Punt Lila, on s’ofereix informació i acompanyament per a qualsevol possible cas d’agressió o intimidació.

Per una Festa Major i un poble lliures de violència masclista! Si en toquen una, ens toquen a totes. No esteu soles.”