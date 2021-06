L’Ajuntament de Manresa s’ha personat com a acusació popular en el cas de la presumpta agressió feixista que va tenir lloc el 30 de juliol del 2018 a la plaça 11 de Setembre de Manresa.

Aquell dia, un grup de quatre ultres presumptament va agredir un grup d’independentistes que acabaven de col·locar una estelada a la plaça 11 de Setembre. Unes setmanes abans, un grup feixista havia retirat la bandera. Arran de l’atac, un total set independentistes d’un grup de tretze van resultar ferits de diferent gravetat. Es dona la circumstància, però, que a part dels quatre ultres encausats per l’agressió, aquests 13 independentistes -inclosos els set ferits- van haver de declarar com a investigats per un presumpte delicte d’odi l’11 de març passat perquè els ultres van presentar denúncia contra ells. Es tracta d’una situació que els mateixos independentistes van qualificar de «surrealista».

La personació de l’Ajuntament en la causa es fa en compliment de l’acord de ple de 19 de juliol del 2018 de rebuig a les formes de violència que es porten a terme per motius ideològics, segons han explicat fonts municipals. La personació es va aprovar l’1 de juny mitjançant una resolució d’alcaldia i de la qual està previst que es doni compte en el ple municipal de demà.

Les mateixes fonts han detallat que la personació es fa ara després que l’11 de maig el jutge finalitzés la instrucció del cas i el jutge en decretés l’obertura de judici oral. La personació, que és en compliment de l’acord del ple, es fa un cop s’ha acabat la instrucció i l’Ajuntament ha tingut accés a la totalitat de la causa, que en aquests moments s’està estudiant, amb la voluntat de perseguir delictes d’odi com els que en el seu dia van motivar l’aprovació de la proposició al ple, segons han assegurat fonts del consistori.

Aquesta moció, que es va aprovar poc abans de l’agressió de la plaça 11 de Setembre, va venir motivada per diferents agressions de caire feixista que poc abans havien tingut lloc a la ciutat.

D’altra banda, també està previst que en el ple de demà es doni compte de la resolució d’alcaldia en la qual s’aprova la personació de l’Ajuntament també com a acusació popular en el cas del feminicidi que va tenir lloc el 14 d’abril passat a Manresa. La causa està obert al jutjat de violència sobre la dona número 1 de Manresa.