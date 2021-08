Un home s’afronta a 10 anys de presó per haver violat presumptament a Berga la seva exparella, amb la que feia més de dos anys que no mantenia una relació sentimental. És el que demana la fiscalia de cara el judici que se celebrarà el 28 de setembre a l’Audiència Provincial de Barcelona. L’agressió sexual va tenir lloc el 18 d’agost del 2019. Aquell dia, a les 6 del matí, l’acusat estava amb l’exparella a prop del seu domicili i van iniciar una discussió que va anar pujant de to.

En un moment de la disputa, l’acusat va agafar la dona pel braç i la va tirar al terra, tot obligant-la a entrar al seu domicili. Un cop dins, la va portar a l’habitació i la va col·locar sobre el llit de males maneres, i per impedir que fugís va seure sobre d’ella i li va agafar pel coll amb les dues mans tot prement-li amb força mentre li exigia que callés. També la va amenaçar dient-li que la mataria.

L’acusat, amb la intenció de violar-la, li va començar a treure la tota la roba mentre ella demanava que s’aturés i la deixés anar. Segons l’escrit de la fiscalia, l’home l’agafava amb molta força per evitar que s’escapés, i tot seguit la va cometre la violació. Un cop va acabar, li va dir que es vestís i que se n’anés.

Com a conseqüència de l’agressió sexual, aquesta veïna de Berga va patir diverses lesions i va necessitar un total de 10 dies de recuperació.

El ministeri fiscal considera que el fets que s’han de jutjar en les properes setmanes a Barcelona són constitutius d’un delicte d’agressió sexual amb l’agreujant de parentesc.

Per aquest motiu demana una pena de 10 anys de presó, i la prohibició de comunicar-se amb la víctima per qualsevol via i d’apropar-se a menys de 500 metres del seu domicili, el lloc de treball o qualsevol altre indret que freqüenti, durant un període de 10 anys un cop compleixi la pena en un centre penitenciari, en el cas que el jutge dictamini finalment que és culpable i li imposi una pena de presó.

A part, la fiscalia també li demana indemnitzar la víctima amb 350 euros per les lesions provocades arran de l’agressió sexual i un total de 12.000 euros per danys morals.

Segons es desprèn de l’escrit de la fiscalia, la Policia Local de Berga va intervenir en aquest cas un cop els agents van ser alertats que s’havia perpetrat l’agressió sexual en un domicili de la ciutat. El Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de la capital berguedana va ser l’encarregat d’instruir el cas del que se celebrarà la vista oral d’aquí un mes.