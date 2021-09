Un conductor begut s'ha estampat frontalment amb el seu vehicle aquest dimarts a la matinada contra un camió de recollida selectiva d’escombraries que estava aturat mentre operada al carrer de Sant Josep de Manresa.

Segons la Policia Local, els fets han tingut lloc pocs minuts després de la 1 de la nit. El conductor d'un turisme Dacia Sandero s'ha adormit i ha acabat col·lidint de cara contra el camió de la brossa. Els agents de policia que han acudit al lloc del sinistre han practicat la prova d'alcoholèmia a l'home, de 36 anys i veí de la capital del Bages.

Tant en la primera com en la segona bufada, el conductor ha donat 0,93 mg/l en aire espirat, per la qual cosa ha estat denunciat penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit.