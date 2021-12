Un camió de tres eixos d’una empresa de reciclatges i transport de residus bagenca va bolcar ahir al matí a la rotonda que enllaça la carretera de Viladordis amb la C-55, a Manresa, i va perdre la càrrega que transportava.

El vehicle entrava a la rotonda pel vial provinent de la planta de Reciclatges Tort i tot apunta que el baixador que hi dona accés va provocar un balanceig. Això va fer moure la càrrega i va acabar desestabilitzant el vehicle fins a bolcar. Tot i que el d’ahir és el primer accident que un dels vehicles de l’empresa té en aquest punt, fonts de la companyia van explicar que en més d’una ocasió ja s’han queixat de la disposició d’aquest baixador, que no permet una maniobra còmode dels camions i que fa perillosa l’entrada a la rotonda.

El consistori estudiarà les causes

Fonts de l’Ajuntament de Manresa van explicar ahir a Regió7 que estudiaran les causes de l’accident i que un cop analitzades es decidirà si cal aplicar mesures correctores en el punt on va tenir lloc l’accident.

El camió va bolcar cap a la banda del copilot, damunt del voral i el conductor va resultar il·lès.

La càrrega del vehicle també va acabar bolcant en un marge, motiu pel qual no va ser necessari tancar la rotonda a la circulació, tot i que sí que la Policia Local hi va estar regulant el trànsit. Fins a l’indret de l’accident també s’hi van desplaçar tres dotacions de Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d’Esquadra i Policia Local.

El baixador on va tenir lloc l’accident, i que segons l’empresa provoca dificultats en les maniobres dels camions, salva el desnivell entre la vorera on desemboca el camí procedent de la planta i la calçada de la carretera de Viladordis. Les obres per construir la rotonda i adequar la zona es van portar a terme el 2018.