L’Ajuntament d’Abrera ha convocat una borsa de treball d’agents de Policia Local per cobrir llocs de treball de forma interina. Les candidatures es poden presentar a través de la mateix pàgina web de l’ajuntament fins el proper 4 de gener. Per ser acceptat al procés selectiu, entre altres requisits, els aspirants han de tenir la nacionalitat espanyola, ser major d’edat, tenir uns estudis mínims de graduat escolar, en ESO o cicle formatiu de grau mig; els permisos de conduir de tipus B i A1, fer una altura mínim d’1,65 metres en el cas dels homes i d’1,60 en el cas d eles dones, no tenir cap malaltia que impedeixi l’exercici d eles funcions i tampoc no haver estat condemnat per cap delicte ni estar inhabilitat per l’exercici de funcions públiques.