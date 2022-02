Un grup de motoristes ha rescatat aquest divendres un gos que portava dies lligat a dues pedres al fons d’un barranc a San Lorenzo, a Las Palmas de Gran Canària. L’animal havia estat abandonat en una zona de «difícil accés», segons explica un dels participants en el rescat. El gos presentava una deshidratació severa, a més de patir diversos tumors a la boca.

Els rescatadors van fer torns per poder treure l’animal. «Estava fet pols, no tenia forces i vam haver de treure’l per torns, perquè era al fons del barranc, per on no passa ningú», afirma. Gràcies a l’esforç d’aquests motoristes, l’animal va aconseguir sortir amb vida del barranc. «Una parella de San Lorenzo el va traslladar després a Bañaderos, on la protectora Ada Gran Canarias se n’ha fet càrrec».

«Estava abandonat enmig del no-res», diuen. Afortunadament, aquests esportistes passaven per allà i van poder canviar el destí del gos, que es recupera lentament després de passar diversos dies a la intempèrie en una zona totalment despoblada.