La presència constant de porcs senglars a diferents punts del nucli urbà de Monistrol de Montserrat ha generat preocupació entre els veïns. Segons han explicat diversos veïns a Regió7, la presència és habitual tant en alguns punts del nucli que queden a la dreta de la llera del riu Llobregat, on hi ha el nucli antic del poble, entre la C-55 i la muntanya de Montserrat, com també a la part esquerra, ja a l’altre costat de riu i carretera i també a l’entorn de l’escola Fedac.

Una de les veïnes assegura que és habitual veure un parell de senglars a la zona de l’aparcament que hi ha al peu de la C-55, i que des d’allà, a través d’un solar, pugen cap a un dels carrers del nucli urbà. Assegura que fins ara no ha passat res, però tem que en algun moment puguin fer mal a alguna persona. Afirma que ho ha posat en coneixement de l’ajuntament i que també ho han posat en coneixement dels Agents Rurals, que fins i tot van anar a la zona. Tot i això, assegura que ara per ara, no ha obtingut cap resposta i tampoc s’ha actuat per allunyar els senglars del nucli urbà.

Una altra veïna també explica que des de fa aproximadament mig any també s’ha fet habitual la presència de dos senglars a l’altre costat del riu, a la zona de carrer del Pla i l’estació dels FGC. En aquest cas, diu, tot va començar a principis d’estiu quan va començar a anar-hi una femella amb cinc cries. Ara, la zona la freqüenten dos animals. Explica que hi arriben a través d’un camí proper al riu i que des d’allà pugen cap als carrers de la zona habitada.

A part de les molèsties que pot originar la presència d’aquests animals, veïns també temem que puguin tenir alguna reacció agressiva davant d’ells mateixos, i també dels infants que freqüenten aquestes zones, si en algun moment les bèsties se senten amenaçades per la presència humana.

Aquest temor d’alguns veïns, segons expliquen ells mateixos, contrasta amb l’actitud que tenen altres que sovint donen de menjar a aquests animals, de manera que encara fan més intensiva la seva presència a l’entorn urbà.

Consultats per Regió7, fonts dels Agents Rurals han explicat que han assessorat l’ajuntament de Monistrol per tal que un veterinari autoritzat pugui capturar els senglars utilitzant dards anestèsics. Al ser un entorn urbà, el cos no recomana que la captura es faci amb armes de foc pel risc que podria comportar. D’altra banda, també deixen oberta l’opció d’instal·lar gàbies trampes per tal de capturar els animals, en el cas que l’ajuntament els ho sol·liciti.

Per la seva banda, l’ajuntament de Monistrol de Montserrat, consultat per la situació no va voler fer cap comentari al respecte.

Més enllà de la presència d’aquests animals a la zona urbana de Monistrol, el gerent del Parc Natural de Montserrat, Xavier Aparicio, explicava a Regió7, que la presència de senglars és habitual en aquest entorn natural i que provoquen danys importants als camps de conreu. També detalla que, en zones de caça controlada al Bruc i Marganell, es fan aguaits nocturns per abatre alguns exemplars i que es tracta d’una solució efectiva.