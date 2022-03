El titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança, per a l'autor de l'atropellament al regidor de l'Ajuntament de Reus, Pere Aluja, divendres a la nit. Aluja va haver de ser ingressant a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb ferides de diversa consideració i traumatisme craneoencefàl·lic. Al conductor se l'investiga per tres delictes contra la seguretat viària –alcoholèmia, negativa a sotmetre's a les proves i conduir sense carnet- així com un delicte de lesions –atropellament de vianant per conduir sota els efectes de l'alcohol-. El jutge ha valorat el "risc" que l'investigat repetís els fets ja que se li havia retirat judicialment el carnet per conduir begut el 4 de març passat.

La interlocutòria judicial justifica la decisió de l'empresonament pels antecedents del conductor detingut per l'atrpoellament. Va ser condemnat anteriorment els any 2015 i 2018 per conduir begut i fa just 24 dies es va confirmar una nova sentència condemnatòria per circular sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia el 29 de desembre de 2021. "És evident que aquest individu no és conscient del risc que suposa el consum d'alcohol i l'ús de vehicles", raona el jutge de Reus, tot apreciant un "factor de risc raonable de repetició de fets anàlegs en el cas de quedar en llibertat". Els delictes pels quals se l'investiga li podrien suposar una pena d'entre més de dos anys i fins a sis anys de presó. Aluja va ser atropellat quan creuava un pas de vianants a l'avinguda Països Catalans. El regidor de Benestar Social reusenc es troba en observació a la UCI del centre hospitalari tarragoní arran de les importants ferides causades per l'atropellament.