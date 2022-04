Dues persones han mort aquest matí en un accident de trànsit a la carretera N-141C, en terme de Moià però entre els nuclis de la capital del Moianès i el de Calders. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit el sinistre viari mortal s’ha produït al punt quilomètric 21. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.23.

Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han xocat frontalment. A conseqüència de l’accident, han mort dos dels ocupants d’un dels vehicles i una altra persona ha resultat ferida molt greu. Del segon vehicle, hi hagut un persona ferida lleu.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La carretera s’ha hagut de tallar totalment al trànsit i continua afectada. Amb aquesta víctima, són 47 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.