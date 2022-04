Els Mossos despleguen un dispositiu contra el tràfic de drogues amb registres a Manresa i Berga

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa aquest dimecres al matí un dispositiu contra una organització dedicada al tràfic de drogues de la Catalunya Central. Les actuacions s'han previst a Manresa i Berga, principalment. A Manresa hi ha hagut registres a la Ben Plantada, on ja hi ha hagut un detingut, i al carrer de les Piques, entre altres.

Al passeig de la Rasa dels Molins de Berga també s'hi han pogut veure furgones d'aquest cos que treballaven en el dispositiu. Els registres, que han començat entorn les 7 del matí i, encara que el número d'entrades previstes no ha transcendit, es preveuen més detencions en el marc de l'actuació que porta a càrrec la Divisió d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra.