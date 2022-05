Un retard dels Mossos permet als lladres de coure d’Artés fugir amb el botí

Un endarreriment en un operatiu previst pels Mossos d’Esquadra va permetre als autors del robatori de coure a l’empresa Motllures Vidal d’Artés recuperar el botí, que havien deixat en una zona boscosa, i fugir del lloc sense ser enxampats. El robatori es va produir la matinada de divendres i el mateix es va localitzar el lloc on els lladres van amagar temporalment el botí i es va preveure un dispositiu per detenir-los en el moment de la recollida.

L’operatiu, previst per a divendres a partir de dos quarts de deu de la nit, però, es va haver d’endarrerir arran d’una disputa en un habitatge al barri de la Parada de Manresa que va comportar un ampli desplegament policial i en el qual un agent, que a més havia de participar en l’operació d’Artés, va resultar ferit de molta gravetat (veure notícia en aquesta mateixa pàgina), segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra. Això va fer que s’hagués buscar un nou agent i no van poder anar a la zona de l’amagatall fins a dos quarts d’una de la matinada. Aproximadament un quart d’hora abans, els lladres ja havien aconseguit carregar el coure en un vehicle i marxar del lloc tot evitant la policia. Fonts dels Mossos d’Esquadra assenyalen que la investigació continua oberta.

El propietari de l’empresa, Josep Vidal, explica que el mateix divendres van localitzar els cables de coure al mig del bosc en un punt molt proper a l’empresa, al polígon de Santa Maria. Al fer la descoberta, es va decidir deixar-lo allà per tal de poder enxampar els lladres quan més tard anessin a recollir-lo. Vidal detalla que des que ho van descobrir i fins al vespre ells mateixos van estar pendents que ningú agafés el coure, tot esperant que al vespre es portés a terme l’operatiu per enxampar els lladres.

La sorpresa de l’empresari, però, va arribar el dissabte al matí quan es va assabentar que l’operatiu s’havia retardat i que els lladres havien aconseguit emportar-se el botí -deixant algunes de les mànegues de plàstic que recobreixen el cables buides al lloc- sense que fossin interceptats pels Mossos d’Esquadra. A més a més, l’empresari detalla que quan els agents van arribar al lloc, els delinqüents feia aproximadament un quart d’hora que n’havien marxat, segons es pot comprovar a partir de les imatges d’algunes càmeres de seguretat que hi ha la zona.

Vidal assegura estar «queixós» per aquesta situació i es pregunta per què, si els Mossos van haver de retardar el dispositiu, aquests no van alertar la policia local, a la qual, segons assegura se’ls havia demanat que durant el divendres no se’ls veiés pel polígon per no foragitar els lladres, o enviar alguna patrulla per, precisament, evitar que aquests s’emportessin el coure.

L’empresa recupera l’activitat

Ahir, l’empresa, que té una plantilla de 65 treballadors, ja tornava a treballar. El robatori d’uns 400 metres de coure els va obligar a a aturar l’activitat durant el divendres passat. Aquell dia, quan van arribar a l’empresa ja es van trobar un munt de mànegues que cobreixen els cables de coure a l’aparcament i quan van intentar engegar el corrent van veure que no funcionava. Davant d’aquesta situació, el seu propietari explicava que el mateix divendres i durant el dissabte ja van estar fent tasques perquè l’empresa pogués recuperar el subministrament elèctric. Tot i això, la solució adoptada ara per ara és provisional i s’ha hagut d’instal·lar un generador per tal de poder fer funcionar les màquines. La previsió, explica Vidal, és que dimecres o dijous d’aquesta setmana ja es pugui torna a la plena normalitat d’abans del robatori.