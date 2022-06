Els delictes a Manresa repunten però estan per sota dels nivells prepandèmia

El conjunt de fets delictius a Manresa han augmenta tel 8,6% durant el primer trimestre de l’any en comparació amb el mateix període de l’any passat. Tot i això, els 900 delictes denunciats queden el 9,7% per sota de les 997 infraccions penals que es van denunciar a la ciutat durant dels tres primers mesos del 2019, l’últim any prepandèmia.

Tot i aquest repunt global de la delinqüència respecte de l’any passat, els robatoris amb violència i intimidació estan ara per sota de les xifres de fa un any. En concret s’han produït 29 robatoris d’aquest tipus, quan l’any passat n’hi va haver 37 i el 2019, 44.

La instal·lació de càmeres de videovigilància en els punts més conflictius i concorreguts de la ciutat, les patrulles conjuntes de Mossos d’Esquadra i Policia Local i el pla Tremall -que posa el focus en els delinqüents reincidents- han contribuït en aquesta reducció d’aquest tipus de delictes, que són entre els que més inseguretat generen. Aquestes mesures es van anunciar durant el tercer trimestre de l’any passat quan a la ciutat hi va haver una important sensació d’inseguretat. Una altra de les mesures anunciades per combatre la inseguretat ciutadana és la creació d’una comissaria conjunta de la Policia Local de Manresa i els Mossos d’Esquadra en un punt cèntric de la ciutat. En el moment de l’anunci d’aquesta mesura, a finals del 2021, la previsió és que es posés en funcionament a finals d’aquest 2022.

En canvi, els robatoris amb força en immobles han estat un total de 66, amb un creixement del 37,5% en l’arrencada d’aquest 2022 en comparació amb el mateix període del 2021, encara que la xifra es manté el 33,3% per sota d’abans de la pandèmia. Si aquesta xifra es concreta només en els robatoris a domicilis, la tendència és la mateixa: s’incrementen respecte l’any passat, passat de 33 a 49 però es mantenen en nivells inferiors als 79 que es van produir durant el 2019.

Pel que fa als furts a Manresa, aquests sí que han tornat a les xifres que hi havia abans de la pandèmia. En concret, durant els tres primers mesos d’enguany se n’han denunciat un total de 217, tan sols un furt menys que el primer trimestre del 2019. La xifra d’enguany suposa 15 més que els denunciats entre els mesos de gener i març del 2021, quan encara hi havia vigents algunes mesures per contenir la pandèmia.

En el primer trimestre d’aquest 2022, a Manresa s’han denunciat un total de cinc violacions. Són més del doble que les agressions sexuals amb penetració denunciades en el mateix període de l’any passat a la ciutat, quan n’hi va haver dues i també són més que les tres denunciades en el primer trimestre del 2019. En canvi, els delictes sexuals d’altres tipus s’han reduït. En concret, els quatre d’enguany suposen la meitat que els registrats durant el mateix període del 2021 i són menys d’un terç dels 15 que es van denunciar entre els mesos de gener i març del 2019.