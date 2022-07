Estibilitzat l'incendi agrícola de Sant Mateu de Bages

Un incendi que s’ha originat en una finca agrícola crema a hora d’ara a Sant Mateu de Bages. El foc, que ha començat en un camp de la zona de la Rabassola, també afecta una part de massa forestal. Segons dades d'Agents Rurals, l'incendi afecta 3,62 hectàrees de la Serra de Castelltallat, un espai protegit de la Xarxa espais PEIN. D'aquestes, 1,04 són forestals i 2,58 agrícoles.

Els Bombers de la Generalitat, que han treballat en les tasques d'extinció amb 20 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris, han aconseguit estabilitzar el foc a les sis de la tarda.

Ara per ara, encara hi ha una vintena de dotacions actives que descarreguen aigua als flancs per evitar que entri a la massa forestal de la Serra de Castelltallat.

Múltiples usuaris han compartit a les xarxes socials imatges de la columna de fum que s'ha vist des de Manresa i Callús.

Comença incendi a la Rabassola (Sant Mateu de Bages). Visible des de Callús #adf #bombers Esperem no sigui res, ja que aquesta zona és una autèntica bomba de rellotgeria. pic.twitter.com/d3VMIPqYov — Jmm (@josepmartinezm) 4 de julio de 2022

28 comarques en risc d'incendi elevat

Agents Rurals ha activat aquest migdia el nivell 2 del Pla Alfa a 28 comarques catalanes. El risc més elevat d'incendi durant la jornada d'avui s'ha localitzat especialment a la Catalunya Central, tot el litoral català i gran part de les comarques de la província de Lleida.

Sensació de déjà-vu

Justament avui fa 28 anys del gran incendi del 1994, que va afectar el Bages i el Berguedà i també Sant Mateu de Bages. Va ser la unió de dos focs declarats al municipi bagenc i a Gargallà els que van canviar una part del paisatge de la Catalunya Centra el juliol del 1998.