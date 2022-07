Enric Casasayas, de Les Arnaules: "El foc ens ha passat per sobre i s'ha emportat el que ha volgut"

Enric Casasayas és molt conegut per l'explotació agrària que té a la zona coneguda com Les Arnaules, que ha estat afectada pel foc que s'ha declarat a primera hora de la tarda entre el polígon de Bufalvent i el Pont de Vilomara i Rocafort, estabilitzat des de les 18 h i que, segons els Agents Rurals, ha cremat 46,31 hectàrees. Un Casasayas visiblement afectat ha explicat a aquest diari que, tot i que el feien marxar, ell no s'ha mogut de casa seva. No s'han escapat de l'incendi. "El foc ens ha passat per sobre i s'ha emportat el que ha volgut", ha comentat. L'explotació de Casasayas abasteix els mercats que es munten setmanalment a la plaça de la Font de les Oques, a la de la Democràcia i a la plaça Major de Manresa.

Les imatges que ha captat el fotògraf d'aquest diari són prou explícites. S'hi veuen veïns de Les Arnaules emportant-se els seus animals de companyia i ficant-los a dins del cotxe per marxar a corre-cuita. Mentre ells havien de bregar amb la incertesa de l'afectació que tindria l'incendi que tenien a tocar, al desviament abans de la rotonda de la Pau per entrar al polígon de Bufalvent agents dels Mossos d'Esquadra s'han encarregat de fer saber a tots els conductors que no hi podien entrar i de fer-los continuar per la rotonda, on el trànsit s'ha espessit i intensificat molt, com també el de l'entrada a Manresa pel carrer de Sant Cristòfol. Més avançada la tarda han deixat entrar treballadors del polígon a peu per anar a buscar els seus vehicles o el que fos. Un cop traspassada la primera barrera, quan l'incendi encara tenia certa intensitat, a dins del polígon pròpiament dit, on ha pogut arribar aquest diari, una segona barrera, en aquest cas amb agents de la Policia Local, s'encarregava de fer sortir els cotxes i camions a fora del polígon. A hores d'ara els accessos ja s'han obert. Grups de veïns arribats des del veí barri de Cal Gravat miraven amb preocupació el núvol negre que s'havia format al cel, mentre vehicles dels bombers entraven a tota velocitat en direcció a Bufalvent. També hi ha anat una ambulància.