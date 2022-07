Incendi entre Bufalvent i el Pont de Vilomara

Un incendi crema des d’aquest dilluns migdia entre l’abocador de Bufalvent i el Pont de Vilomara. El foc està en una zona de camps de conreu i massa forestal. L'avís és de les 15.10 h i a hores d'ara ja ha cremat uns sis hectàrees, segons han informat els Agents Rurals.

Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, en aquests moments s’hi estan destinant set mitjans aeris i quatre de terrestres per controlar-lo ràpidament i evitar que el foc creixi. La prioritat dels efectius és el cap-flanc dret de l'incendi. L'antic abocador se situa cap al flanc esquerre i es vol evitar que es converteixi en un nou gran incendi forestal.

Desallotgen el polígon de Bufalvent

Arran de l'incendi s'està desallotjant el polígon de Bufalvent, on el foc ja ha arribat al límit del carrer Pons i Enric, on es demanava ajuda, a les persones que hi havia al mateix polígon, per apagar el foc. També han confinat l'habitatge que hi ha al camí que porta cap l'abocador.

La C-16, tallada

L'incendi també es troba en un punt molt proper a la C-16, que s'ha tallat en els dos sentits de la marxa, entre Castellbell i el Vilar i Sant Fruitós de Bages. Els cotxes que van en direcció nord es desvien per la C-55 mentre que els que es desplacen en sentit sud es desvien per la C-25 i la C-16c.

El foc s'afegeix al que des d'ahir a la tarda està cremant al Bages i ja ha afectat més de 1.600 hectàrees de diferents municipis. Aquest incendi es va iniciar al Pont de Vilomara.