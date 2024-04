Saps quantes cerveses pots beure sense donar positiu en un control d'alcoholèmia?

Quan arriba el cap de setmana de segur que tens ganes d'anar a fer una cerveseta amb els amics, família o parella, però, i si has de conduir? Saps quantes cerveses pots beure per no donar positiu en el control d'alcoholèmia? La DGT ha donat resposta a aquesta pregunta que molts espanyols es fan diàriament. Tant l'edat, com el sexe, l'alçada, el pes, l'estat de salut i la ingesta d'aliments, són factors claus per determinar la taxa d'alcoholèmia. Vols saber-ne més?

A Espanya, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa per conduir és de 0,5 grams per litre en sang, i 0,25 mil·ligrams per litre en aire espirat per a conductors amb experiència. Aquests límits es redueixen a la meitat per a conductors novells i professionals. Tot i això, fins i tot un consum mínim d'alcohol pot portar a superar aquests límits legals.

Un estudi realitzat per la DGT revela que només dues cerveses petites poden ser suficients perquè un conductor de 70 quilos excedeixi la taxa permesa. Fins i tot una sola cervesa pot donar lloc a un resultat positiu en un control d'alcoholèmia per a una persona de menor pes o un conductor principiant.

Beure alcohol i conduir no és gens recomanable / freepik

Això no obstant, és important tenir en compte que fins i tot petites quantitats d'alcohol poden afectar negativament la capacitat per conduir de manera segura. L'alcohol redueix la coordinació, alenteix els temps de reacció i afecta la concentració i la presa de decisions. Per tant, la DGT subratlla que l'única quantitat segura d'alcohol al volant és zero. Fins i tot si una persona no dona positiu en un control d'alcoholèmia, el consum d'alcohol pot posar en perill la seva vida i la dels altres a la carretera.

Per tant, és fonamental recordar que l'única manera d'evitar un resultat positiu en un control d'alcoholèmia i garantir la seguretat de tots és abstenir-se completament de consumir alcohol si s'ha de conduir.

La conducció sota els efectes de l'alcohol és un problema seriós i persistent que requereix la màxima responsabilitat per part dels conductors. El respecte dels límits legals i la presa de decisions conscients són fonamentals per garantir la seguretat viària. Recorda que la teva vida i la dels altres estan en joc. No arrisquis, digues no al consum d'alcohol abans de conduir.