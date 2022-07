L'incendi del Bages, que ja ha calcinat més de 1.600 hectàrees, hauria estat causat per l'activitat humana. Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals, ha explicat que en els darrers dies no hi ha hagut cap tempesta seca a la zona que en pugui ser l'origen. "Estaria relacionat amb l'activitat humana, ja sigui un accident, una negligència o intencionat", afirma. Aquesta idea l'haurà de concretar una investigació posterior.

L'incendi va iniciar-se en una zona molt inhòspita. Concretament, en una àrea forestal prop de la riera de Santa Creu, entre dues serres, on no es duu a terme cap activitat. És un lloc de pas de caminadors, caçadors i ciclistes de muntanya, però no és una ruta especialment freqüentada. L'única forma d'accedir-hi és per pistes forestals.

L'estratègia per mitigar el foc

Ara, els treballs dels efectius a la zona se centren en mitigar el flanc dret del foc, que és el que més "preocupa", segons el mateix Borrell. Els Bombers s'han fixat una estratègia que consisteix a escanyar-ne el perímetre treballant des de la cua fins al cap. Així, es vol evitar que s'escampi dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

El flanc esquerre està contingut en una zona esquitxada de pistes forestals i camps, i limitada per la C-16. En aquest indret, a primera hora del matí no hi havia pràcticament flames. A les 11.30 h hi havia 133 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris treballant per apagar les flames.

Es mantenen les prohibicions

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena ha confirmat que prorrogaran uns dies més les restriccions per l'alt risc d'incendi davant l'onada de calor, que van entrar en vigor divendres passat. Els municipis afectats per les mesures -inicialment 275- podran variar en funció de la situació climàtica, ha dit a Catalunya Ràdio. Tot i que no n'ha donat més detalls en espera de la reunió del Pla especial d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) que tindrà lloc aquest dilluns, Elena ha assenyalat que la situació és "extrema" i que el més "prudent" és mantenir les restriccions davant l'acumulació de calor i la sequera, encara que les temperatures puguin baixar una mica. A més, la calor rebrotarà a finals de setmana, segons les previsions. El conseller també s'ha reunit amb alcaldes i alcaldesses de la comarca per fer front a la situació.